نائب رئيس “الكاف” ولد يحي يوجه صفعة قوية لفوزي لقجع

تلقى رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، اليوم الأحد، صفعة قوية، من نائب رئيس الكاف، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحي.

وانسحب نائب رئيس “الكاف”، أحمد ولد يحي، من الاجتماع الذي عقده لقجع، مع بعض أعضاء الكاف، في البراط، حسب ما كشفته الإذاعة الوطنية الجزائرية.

وكان هذا الاجتماع الذي عقده لقجع، بخصوص قضية مباراة فريق نهضة بركان المغربي، مع اتحاد العاصمة، في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

كما أوضح ذات المصدر، بأن رئيس الاتحاد الموريتاني، ونائب رئيس “الكاف”، أحمد ولد يحي، تفطن لحيلة لقجع، الذي سعى لتوريط “الكاف” وأعضاء مكتبها التنفيذي، في قضية سياسية، تتنافى وقوانين “الكاف”.