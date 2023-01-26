نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني: ردودنا حول حرق وتمزيق القرآن ستتجاوز التنديد إلى الأفعال

صرح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن اليوم الخميس حصريا للنهار اونلاين أن الردود حول حرق وتمزيق القرآن الكريم ستتجاوز التنديد إلى الأفعال.

وقال منذر بودن انه بالنسبة للجلسة الافتتاحية للدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كانت قوية من خلال الكلمة التي ألقاها رئيس للمجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. أين حدد الاطر العامة التي تستضيف فيها الجزائر هذا المؤتمر.

كما أبدى المواقف السياسة اتجاه عديد القضايا مثل القضية الفلسطينية. والاعتدال السافر على مقدسات المسلمين وهو ما حدث قبل ايام من خلال حرق وتمزيق المصحف الشريف.

وأضاف منذر بودن: “تلقينا الكثير من الاتصالات من الوفود المشاركة للرد بقوة على مثل هذه الممارسات. لأن البرلمانات المتواجدة هنا تمثل الشعوب. وأكيد هذا الرد لن يكون مجرد بيانات استنكارية وقد يتجاوز ذلك إلى ردود الأفعال. من خلال اقتراح البرلمانات المشاركة على حكوماتهم خلال العودة إلى بلدانهم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الدول التي تحمي هؤلاء الأفراد”.

وعن الدول المشاركة قال أنها من حيث مستوى التمثيل تبلغ لحد الساعة 37 دولة حاضرة وعدد جد محترم من رؤساء البرلمانات وممثليهم.