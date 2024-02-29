نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة العراقي يحل بالجزائر

استقبل وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بجمهورية العراق، حيان عبد الغني.

وحسب بيان للوزارة، حل الوزير العراقي بالجزائر، للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر العاصمة.

ووصل الوزير العراقي، في اليوم الثاني من برنامج وصول وزراء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.

واستقبل عرقاب، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بجمهورية العراق، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار هواري بومدين الدولي.