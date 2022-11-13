نائب رئيس تركيا:” ارتفاع حصيلة الجرحى.. ومنفذ هجوم اسطنبول امرأة “

كشف نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، عن منفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شارع الإستقلال وسط اسطنبول بتركيا.

وأعلن فؤاد أُقطاي في تصريح لوسائل الإعلام، أن منفذ الإنفجار الذي وقع بمنطقة تقسيم في إسطنبول، كانت امرأة.

وأكد ذات المتحدث، إن انفجار إسطنبول هو “عمل إرهابي”، مضيفا بأن المعطيات الأولية تشير إلى تورط امرأة .

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ووفقا لنائب رئيس تركيا، فإن عدد المصابين في انفجار اسطنبول ارتفع إلى 81، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مساء اليوم عن سقوط 6 ضحايا و53 مصابا في الانفجار الذي هزّ منطقة تقسيم السياحية في إسطنبول.