نائب رئيس جوفنتوس: “رونالدو سيبقى معنا”

أكد “بافل نيدفيد” نائب رئيس “جوفنتوس”، أن النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” سيبقى في صفوف اليوفي ولن يغادر السيدة العجوز في هذا الميركاتو الصيفي، كما أنه سيعود للتدريبات رفقة الفريق هذا الأسبوع.

وقال “نيدفيد” في تصريحات صحفية: “من دواعي سرورنا أن يلعب ديبالا ورونالدو معا.. الدون سيبقى في صفوف الفريق هذا الموسم كما أنه سيعود للفريق هذا الأسبوع”.

يذكر أن إسم “رونالدو” ارتبط كثيرا بـ “مانشستر يونايتد” و”باريس سان جيرمان” في هذا الميركاتو، فالنادي الفرنسي سيحاول التعاقد مع الدون في حالة رحيل “مبابي” إلى “ريال مدريد”.