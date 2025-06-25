نائب رئيس شركة إكسون موبيل: نأمل في المضي قدما وسريعا بما يعود بالفائدة لإنتاج المحروقات في الجزائر

قال جون أدريل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل المكلف بالتنقيب العالمي، إنه يأمل في المضي قدُمًا وسريعا في هذا الاستثمار، بما يعود بالفائدة لإنتاج المحروقات في الجزائر.

وأوضح جون أدريل، في تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، أن اللقاء كان رائعا.

كما أكد جون أدريل، أن الرئيس تبون يدرك حقا التفاصيل الدقيقة المتعلقة بفرص الاستثمار، وكذلك الإمكانات الكبيرة التي تعود بالفائدة على الجزائر وبالأخص لسوناطراك وإكسون موبيل للعمل سويا في إطار الشراكة.

وأضاف نائب رئيس شركة إكسون موبيل أنه خلال اللقاء تم التطرق إلى موضوع البيئة “وأحرزنا تقدما في تحقيق إنتاج آمن للغاية ومنخفض للانبعاثات، ما يحل مشكلة زيادة إنتاج النفط والغاز والطاقة وحماية البيئة”.

وتابع جون أدريل قائلاً: “أجرينا نقاشا ثريا مع الرئيس الذي قدم حلولا، ونحن جد ممتنّين لهذه الفرصة التي تتيح لنا العمل سويا”.