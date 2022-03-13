نائب رئيس غرفة الفلاحة في الوادي: “استيراد البطاطا سيدفع إلى انخفاض الأسعار”

أكد نائب رئيس غرفة الفلاحة في ولاية الوادي، أحمد عاشور، بأن عملية استيراد البطاطا التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة قبل أيام، تحسبا لشهر رمضان المبارك، سيدعم استقرار الأسعار ولن يؤثر على المنتجين في الولاية، لعدة اعتبارات، أبرزها اقتراب نهاية موسم جني هذه المادة الأساسية في المناطق الصحراوية.

وفي اتصال بجريدة “النهار”، قال الخبير الزراعي، أحمد عاشور، إن “قرار وزارة التجارة باستيراد 100 ألف طن من مادة البطاطا لضبط الأسعار تحسبا لشهر رمضان المبارك، سيساهم نوعا ما في خفض الأسعار واستقرارها، بعدما بلغت أرقاما قياسية في الأيام الماضية، حيث سجلت 120 دج للكيلوغرام الواحد”، مما دفع بالجبهة الاجتماعية إلى إبداء انزعاجها من هذا الوضع، خاصة وأن تكلفة إنتاج البطاطا لا تتعدّى 70 دج للكيلوغرام الواحد.

وأضاف المهندس عاشور، بأن “استيراد هذه الكمية لن يكون له تأثير كبير على فلاحي الوادي، نظرا لمحدوديتها من جهة، وقرب نهاية جني محصول البطاطا على مستوى الولاية من جهة أخرى، والمصادف لشهر أفريل المقبل”.

هذا هو سبب ارتفاع سعر البطاطا

وأرجع محدّثنا سبب ارتفاع سعر مادة البطاطا، بعدما كان عند مستوى 50 دج قبل سنتين فقط، إلى “سياسة التخزين العشوائية التي يتبعها الفلاحون، مما أدّى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، وساهم في ارتفاع أسعارها في الأسواق”، ورغم الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة في أكثر من مرة قصد تخفيض الأسعار، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، إلا أنها لم تجد سبيلا لتحقيق الأهداف المسطرة.

للإشارة، فقد أعلنت وزارة التجارة على لسان مدير الأسواق، أحمد مقراني، استيراد 30 ألف طن من مادة البطاطا من أصل 100 ألف طن، خلال الأيام القليلة المقبلة، تحسبا لشهر رمضان المبارك.

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