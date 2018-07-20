نائب رئيس غلطة سراي يتنبأ بموسم كبير لفيغولي

أبدى عبد الرحيم البيرك، نائب رئيس نادي غلطة سراي التركي، رضاه عن المستوى الذي ظهر به سفيان فيغولي خلال مواجهة نادي ايندوفن.

وصرح عبد الرحيم البيرك، للصحافة الألمانية: “أتوقع أن يكون الموسم المقبل، موسم سفيان فيغولي، بالنظر للعمل الذي يقوم به والمستوى الذي أظهره”.

وأضاف: “فيغولي أظهر جدية أكبر خلال تحضيرات الفريق، وحسن جانبه البدني، كما قدم مردودا جيدا خلال معسكر الفريق”.

وجاءت تصريحات نائب رئيس غلطة سراي، بعد وقوفه على مردود فيغولي، خلال الودية التي فاز بها فريقه أمام بي أس في ايندوفن، بنتيجة 3-1.