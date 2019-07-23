نائب رئيس فدرالية مربي المواشي :” أسعار الأضاحي بين 3 ملايين ونصف إلى 9 ملايين سنتم”

قال نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، عمراني ابراهيم، إنّ أسعار الأضاحي لهذه السنة تتراوح بين ثلاثة ملايين ونصف إلى 9 ملايين سنتيم.

وأكّد عمراني ابراهيم، في اتصال مه “النهار” ، أنّ المنتوج الوطني من المواشي متوفر هذه السنة، مقارنة مع العام الفارط، أين شهد نفوق العديد من المواشي بسبب الأمراض.

ومن جهتها، وجهت الوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، تعليمات للولاة ، لتحديد نقاط بيع المواشي، موجهة نداءا للمواطنين للاتجاه اللاماكن المعتمدة لبيع الماشية.

كما انشأت الوزارة، خلايا تضم ممثلين عن الغرف الفلاحية ومديريات الخدمات الفلاحية والبيطرية، لاستقبال المربي بمجرد وصوله إلى نقاط البيع مع ماشيته وتوجيهه نحو فضاء مخصص له.

ووجهت تعليمات وزارية للسلطات المحلية على مستوى الوطني، من أجل تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى المذابح، بهدف تعميم الممارسة الجيدة الخاصة بالنظافة خلال ذبح الاضاحي وسلخها.