نائب رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية الروسية في زيارة إلى الجزائر

حل، اليوم الأربعاء، بالجزائر، وفد برلماني يقوده فلاديسلاف دافنكوف، نائب رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية الروسية.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان في استقبال الوفد الضيف بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، منذر بودن. نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالنشاط الخارجي رفقة محمد خوان. رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية والسيد عبد السلام باشاغة رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر - روسيا.

وحل الوفد الروسي ببلادنا في إطار زيارة رسمية تستغرق أيام 30 و31 والفاتح من نوفمبر الداخل. وسيجري خلالها محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان، كما سيكون له لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

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