نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي يهنّئ الرئيس تبون

هنّأ نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، منصور بن زايد آل نهيان، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي للرئيس تبون عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية. متمنيا موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مزيداً من التقدم والازدهار.