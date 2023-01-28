نائب رئيس مفوضية الإتحاد البرلماني الدولي التركي في الجزائر

حل، مساء الجمعة، بالمطار الدولي الجديد هواري بومدين نائب رئيس مفوضية الإتحاد البرلماني الدولي التركي رافزا كفاكجي خان رفقة الأمين العام للبرلمان التركي محمت علي كمبوز أغلو. وذلك في إطار المشاركة في أشغال الدورة 17 مؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. المزمع تنظيمه بالجزائر في دورته 17 يومي 29 و30 جانفي الجاري.

كما كان في استقبال الوفد عند وصوله رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-تركيا النائب مسعود قصري .