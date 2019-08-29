نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية:وكالات سياحية مفلسة تبزنس بالسياح الجزائريين

الوطني
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نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية:وكالات سياحية مفلسة تبزنس بالسياح الجزائريين
بقلم عبد الرحمن سالمي

 قال نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية أن عدد الوكالات على المستوى الوطني بلغ الـ4 ألاف وكالة.

وقال شريف مناصر في اتصال مع “النهار أون لاين” بأن هذا العدد الكبير من الوكالات السياحية يهدد مداخيلها و يجعلها تواجه البطالة و الإفلاس.

وأضاف ذات المتحدث أن أغلب هذه الوكالات  أصبحت تعمل بالمناولة و تبيع السياح لوكالات أخرى و لا تقوم بمهامها بسبب المصاعب المالية التي تواجهها.

وحسب ذات المتحدث فإن أغلب الوكالات التي افتتحت مؤخرا أغلب أصحابها تم منحهم إعتمادات في إطار تشغيل الشباب  وهو يواجهون الإفلاس.

واكد مناصر أن أغلب هذه الوكالات تقوم بتوجيه زبائنها نحو وكالات أخرى أي العمل بالمناولة وهو مايتسبب غالبا في مشاكل كبيرة للزبائن.


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