نائب رئيس وزراء سلطنة عمان يغادر الجزائر

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، نائب الوزراء للشؤون والتعاون الدولي. الممثل الخاص لسلطان عمان، أسعد بن طارق آل سعيد.

كما جاءت زيارة نائب وزراء سلطنة عمان، في اطار اجتماع القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر. والذي يصادف الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية 1954.