نائب رئيس وزراء سلطنة عمان يغادر الجزائر
بقلم نسرين محفوف
غادر أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي. والممثل الخاص للسُّلطان والوفد المرافق له الجزائر. بعد ترؤسه وفد سلطنة عُمان المشارك في القمة العربية العادية الـ31.
وكان في توديعه بمطار هواري بومدين، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيديات، سفيان هشام صلواتشي.
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استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، نائب الوزراء للشؤون والتعاون الدولي. الممثل الخاص لسلطان عمان، أسعد بن طارق آل سعيد.
كما جاءت زيارة نائب وزراء سلطنة عمان، في اطار اجتماع القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر. والذي يصادف الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية 1954.
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