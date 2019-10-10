نائب رئيس APW العاصمة: التسجيلات في LPA ستتجاوز ربع مليون.. ومستثمرون شيدوا فيلات بأراضي الدولة

كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالسكن أن التسجيلات في السكن الترقوي المدعم من المنتظر أن تتجاوز ربع مليون مسجل بالجزائر العاصمة.

وقال نصال في اتصال مع “النهار أونلاين”أن الطلبات إلى غاية اليوم الخميس قد تجاوزت الـ115 ألف مسجل،و من المنتضر أن تتجاوز 250 ألف نهاية اكتوبر.

وفي هذا السياق أكد ذات المتحدث بأن المجلس الشعبي الولائي قد رفع طلبا رسميا للولاية لتقدمه بدورها للحكومة،بحيث ينص هذا المقترح على كوطة إضافية تتراوح مابين 20 إلى 25 ألف وحدة سكنية.

وفي سياق ذي صلة أكد ذات المتحدث بأن مصالح الولاية استرجعت أزيد من 500 هكتار من عمليات الترحيل منذ 2014.

ولكن يضيف نصال تم توجيه 60 هكتار فقط منها لإنجاز سكنات الترقوي المدعم LPA.

وفي هذا السياق قال نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي أن بعض المستثمرين ممن تم منحهم عقار للإستثمار قاموا بإنجاز فيلات و سكنات فردية و لم يقوموا بالإستثمار الحقيقي.

أين دعا ذات المتحدث إلى ضرورة منح عقارات إضافية لتوجه للسكن الترقوي المدعم.