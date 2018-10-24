 نائب عن الأرندي: “أزمة البرلمان طُويت واليوم ننتخب رئيسا جديدا”

قال عبد الكريم شنيني النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنّ أزمة البرلمان طويت ولم يبقى أمام أعضاء الهيئة سوى إثبات الشغور وإنتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وقال خلال تصريح”للنهار”، إن الكتلة النيابية تلقت تعليمات من أحمد أويحيى الأمين العام للحزب بالتصويت على النائب معاذ بوشارب لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

واصفا النائب بوشارب، بالإنسان الكفء الذي بإمكانه أن يقدم الكثير للهيئة التشريعية والمواطنين فهو الشخص الذي له القدرة على ذلك.

وبخصوص غياب نواب المعارضة عن الجلسة العلنية المخصصة للتصويت، قال شنيني أن المعارضة تقوم بالمناورة السياسية مذكرا أن الأغلبية المشكلة للتحالف الرئاسي ستؤدي واجبها.