 نائب عن الأفلان:”بوشارب يليق بالمنصب فهو يمثل جيل الإستقلال”

قال السعيد لخضاري النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن تزكية معاذ بوشارب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني هو تسليم للمشعل في تقلد المسؤوليات.

وخلال تصريح خاص”للنهار” قال لخضاري أن بوشارب وبصفته كرئيس للمجلس يعتبر كفاءة كأصغر رئيس للبرلمان منذ الإستقلال.

اين أثنى على السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي سلم المسؤولية من جيل نوفمبر الى جيل الإستقلال.

مؤكدا في ذات السياق أن معاذ بوشارب يتوفر على جميع الميزات والخصائص التي تخوله لتبوأ منصب رئيس للبرلمان في ما تبقى من العهدة الحالية.

ومن جهته قال النائب عن حزب تجمهع أمل الجزائر مصطفى نواسة انه تزكية بوشارب يمثل رسالة أمل في خدمة الجزائر، من عدة مواقع متمنيا أن يكون عند حسن ظن الرئيس بوتفليقة وتوجهاته.