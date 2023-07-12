نائب فرنسية تعتدي لفظيا على حرمة الراحل نائل

أعلن ياسين بوزرو، محامي عائلة نائل، على تويتر، أنه سيتم قريباً رفع شكوى ضد آن لورانس بيتيل. وقال هذا النائب عن عصر النهضة إن الشاب الذي قتل على يد شرطي في نانتير يوم 27 جوان كان “جانحا”.

“أنا لا أسميه” ناهيل الصغير “بل أسميه” الجانح “. هذه التعليقات التي أدلت بها النائبة عن عصر النهضة آن لورانس بيتيل. لا تمر على ياسين بوزرو، محامي عائلة هذا الشاب الذي قتل على يد شرطي في نانتير أثناء تفتيش طريق في 27 جوان.

وعبر المحامي عن “اشمئزازه” مساء الثلاثاء، انتقد النائب بشدة عبر حسابه على تويتر. يقول “لا سيدتي النائب ، نائل ليس مجرما. سجله الجنائي نظيف”.

كما قالت النائب “شاب يبلغ من العمر 17 عامًا يقود سيارة بدون رخصة، سيارة سيدان مسجلة في بولندا. والتي تكاد تكون رمزًا لتهريب المخدرات. رفض الامتثال مرارًا وتكرارًا، هذا لا يبرر بأي حال من الأحوال الحقيقة أنه يموت. لكن هذا يفسر سبب وجوده أمام الشرطة، لا أسميه “نائل الصغير”، بل أسميه “الجانح”.

وأوضح محامو عائلة نائل أن السجل الجنائي للمراهق نظيف. وهذا لا يعني أنه لم يسبق له أن تعامل مع الشرطة أو القضاء. وفقًا للمعلومات التي عهد بها مصدر قريب من التحقيق إلى BFMTV . يتم تسجيل الحقائق المتعلقة به في ملف TAJ، وهو معالجة السجلات الجنائية.

هذا النظام مختلف تمامًا عن السجل الجنائي، حيث يتم تسجيل كل من الضحايا والمدعى عليهم هناك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تسجيل الشخص في TAJ حتى بدون ملاحقة على المستوى الجنائي، أو أثناء التصنيف دون متابعة.