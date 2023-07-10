نائب فرنسي يتلقى تهديدات بعد رفضه الحملة التضامنية مع الشرطي قاتل نائل

أعلن آرثر ديلابورت ، نائب الحزب الاشتراكي في كالفادوس، يوم أمس الأحد، عن تلقيه العديد من التغريدات ورسائل البريد الإلكتروني. التي تحتوي أحيانًا على تهديدات بالقتل.

وأعلن النائب الاشتراكي لدائرة كالفادوس الثانية ، آرثر ديلابورت، عن نيته تقديم شكوى. بعد أن تلقى تهديدات بعد تقريره بشأن الحملة التضامية لصالح عائلة ضابط الشرطة المتهم بعد وفاة نائل. وقال البرلماني إن الشكوى مكتوبة وهي جاهزة للتقديم. وسترفع اليوم الإثنين للجهات الوصية.

وأوضح آرثر ديلابورتي: “لقد قدمت تقريرًا إلى المدعي العام بموجب المادة 40 حول الحملة لصالح عائلة ضابط الشرطة”. المتهم بعد وفاة نائل.

وأشار النائب إلى أنه منذ ذلك الحين، “تلقيت العديد من التغريدات والرسائل الإلكترونية التي تحتوي أحيانًا على تهديدات بالقتل. لذلك قررت تقديم شكوى على النحو الموصى به في مثل هذه الحالات من قبل الجمعية الوطنية والمحافظة”.

تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه “يتعين على أي سلطة مشكلة، أو أي موظف عام. أو موظف عام يكتسب علمًا بجريمة أو جنحة ، أثناء ممارسته لمهامه. إبلاغ المدعي العام بذلك دون تأخير. “. ثم يقوم الأخير بتقييم المتابعة التي ستتم في القضية.

وتم إغلاق الحملة يوم الثلاثاء الماضي بعد تحصيل 1.5 مليون يورو، والتي كانت لصالح عائلة ضابط الشرطة. المتهم بقتل نائل في 27 جويلية والتي شنها جان ميسيها ، المتحدث السابق باسم إريك زمور.