نائب فرنسي يدعو لإلغاء نظام تصاريح إقامة الجزائريين !

في خضم الجدل حول الهجرة والتأشيرات في فرنسا، طلب النائب الجمهوري إيريك سيوتي، المرشح للانتخابات التمهيدية عن اليمين. إلغاء نظام تصاريح الإقامة الذي تستفيد منه الجزائر. ودعا عبر تويتر إلى “الذهاب أبعد من ذلك وإلغاء اتفاقيات إيفيان التي تمنح الجزائر نظام هجرة استثنائي”.

ويتعلق الأمر بالاتفاقيات الثنائية بشأن التنقل والإقامة والتوظيف. والتي وقعت عليها فرنسا مع الجزائر وتونس والمغرب وبعض دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتتيح الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة في 27 ديسمبر 1968، والتي تحدث عنها إيريك سيوتي. إمكانية تحديد حركة الجزائريين وإقامتهم وعملهم على الأراضي الفرنسية.

الجزائريون في فرنسا: ما هي المزايا؟

أولاً، تم تسهيل دخول الجزائريين إلى فرنسا شرط الدخول المنتظم. توضح وزارة الداخلية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

وإذا كانوا يرغبون في ممارسة مهنة حرة أو فتح شركة، فسيكون الجزائريون قادرين على الاستفادة من حرية التأسيس. أخيرًا، سيتم تسريع إصدار تصريح إقامة ساري المفعول لمدة 10 سنوات إذا طلب المواطنون الجزائريون ذلك. على عكس الدول الأخرى.

بشكل ملموس، يمكن للمواطنين الجزائريين، على سبيل المثال، طلب شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة. مقابل 5 سنوات بموجب القانون العام.

ويمنح الجزائري المتزوج من فرنسية شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج. وإذا رغبوا في البقاء في فرنسا وتم قبولهم في فرنسا بموجب لم شمل الأسرة. فإن أفراد عائلة الزوج الجزائري يحصلون على تصريح إقامة لنفس مدة إقامته.