نائب فرنسي يطالب بمنع الجزائريين من “الديفيلي” يوم 14 جويلية

طالب نائب اوروبي عن التجمع الوطني لحزب مارين لوبان، من وزير الداخلية الفرنسي، منع الراية الجزائرية يوم 14 جويلية، معتبرا ذلك إهانة للفرنسين لأنه يتزامن مع العيد الوطني الفرنسي.

وجاء في بيان صحفي من جوردان بارديلا، عضو فرنسي في البرلمان الأوروبي “سيُقام يوم الأحد 14 جويلية، الدور قبل النهائي لكأس إفريقيا للأمم، حيث ستواجه الجزائر نظيرتها نيجيريا”.

واتهم النائب، الجزائريين، بإحداث أعمال شغب وتجاوزات، في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك الشانزليزيه، بعد آخر مباراتين فازت فيهما الجزائر، بعيدًا عن كونها مجرد مظاهر فرحة لمشجعي كرة القدم كما وصفها معظم المعلقين.

وأضاف ” إن الحوادث الخطيرة التي وقعت يوم أمس الخميس، رغم إمكانية التنبؤ بها، لم تتوقعها السلطات بشكل صحيح”.

وإلى جانب القضايا الأمنية –يضيف النائب- تعد قضية الأحد 14 جويلية رمزية أيضًا، سيكون من غير المحتمل بالنسبة للشانزليزيه، بعد ساعات قليلة من عرض جيوشنا، أن يصبح مدًا للأعلام الجزائرية وأن يكون مسرحًا للتجمعات الجزائرية.