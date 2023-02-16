نائب فرنسي يقترح استحداث تصريح إقامة بالتنقيط للجزائريين

اقترح نائب فرنسي تقديم تصريح إقامة على أساس التنقيط للأجانب في فرنسا، والجزائريين على وجه الخصوص.

ومن يمكن إدراج هذا النظام في قانون الهجرة الجديد. الذي عُرف مخططه منذ أشهر، لكن لم يتم تنفيذه رسميًا بعد.

ووجد اقتراح النائب عن مجموعة النهضة في فرنسا مارك فيراسي، أتباعًا ومؤيدين على الفور.

وسيشمل نظام النقاط الجديد هذا مراعاة العديد من المعايير. قبل إصدار تصريح إقامة للأجانب الراغبين في الإقامة في فرنسا.

ومن بين هذه المعايير مستوى اللغة الفرنسية والدبلوم، الخبرة والمؤهلات. حيث يجب دراسة كل هذه المعايير. قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن طلب تصريح الإقامة.

ويركز مشروع القانون الجديد للهجرة على تصريح الإقامة “للمهن قصيرة الأمد”. حيث أعرب وزيرا الداخلية والعمل الفرنسيان عن الرغبة في تنفيذ هذا المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المناقشات جارية، ومن المقرر أن يُعرض المشروع على الجمعية الوطنية قريباً. لإكماله وحتى الموافقة عليه.