نائب مدير المستشفى يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي: حالتها بيد الله

أكد نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مستقرة، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح ذات المتحدث، أن الحالة الصحية للجداوي، على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدم ولم تتأخر، في تصريحات لموقع “اليوم السابع” المصري.

وأشار نائب مدير المستشفى، إلى أن الأطباء مستائين من الشائعات المتداولة عن حالتها الصحية.

وأكد أنه وحتى الآن، فإن وضع الفنانة مستقر، وأن تحسن حالتها الصحة بيد الله وحده.

ومن جهة أخرى، أكدت أميرة، إبنة رجاء الجداوي، أن الحالة الصحية لوالدتها مستقرة إلى حد ما ولا يوجد أي جديد بها، وأنها لا تزال بالعناية المركزة.

ودخلت رجاء الجداوي العناية المركزة، الأيام الماضية، بعد شعورها بضيق في التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد.