نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية في زيارة إلى تندوف

قام، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوشوا هاريس يقوم بزيارة إلى ولاية تندوف، في إطار دعم العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.

وأشار موقع الجزائر الدولية، نقلا عن الخارجية الأمريكية، أن الزيارة عرفت التشاور مع الشركاء. بينهم أمين عام جبهة البوليساريو إبراهيم غالي وكبار ممثلي الجبهة.

كما دعا هاريس خلال الزيارة ذاتها إلى التحلي بروح التسوية والواقعية. مشددا على أهمية الدعم الكامل. والتشارك مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا. لتحقيق حل سياسي دائم للشعب الصحراوي.