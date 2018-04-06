نائب مُدير المنتخبات الوطنية :”سنُتابع شباب أدرار.. بشار وتندوف”

كشف نائب مُدير المُنتخبات الوطني، حسين عبد العزيز عن القيام بجولة نحو الجنوب الجزائري لمُتابعة المواهب التي تزخر بها المنطقة.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”سنقوم بدورة تقييمية بالنعامة مُخصصة للاعبي أدرار، بشار وتندوف، لإختيار العناصر القادرة على تدعيم المنتخب”.

وواصل :”في آخر شهر ماي سنتواجد في الجنوب الغربي، وسنختم الإنتدابات وسنمح الفُرصة لجميع الشباب الجزائري لإثبات مؤهلاته أمام الجميع”.

وختم في هذا الشأن :”نشكر المُدراء الجهويين على المجهود الذي يقومون به، ويد واحدة لاتُصفق، وهذه مُجرد بداية المشوار فقط”.