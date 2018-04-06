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نائب مُدير المنتخبات الوطنية :”سنُتابع شباب أدرار.. بشار وتندوف”

الرياضة
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نائب مُدير المنتخبات الوطنية :”سنُتابع شباب أدرار.. بشار وتندوف”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف نائب مُدير المُنتخبات الوطني، حسين عبد العزيز عن القيام بجولة نحو الجنوب الجزائري لمُتابعة المواهب التي تزخر بها المنطقة.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”سنقوم بدورة تقييمية بالنعامة مُخصصة للاعبي أدرار، بشار وتندوف، لإختيار العناصر القادرة على تدعيم المنتخب”.

وواصل :”في آخر شهر ماي سنتواجد في الجنوب الغربي، وسنختم الإنتدابات وسنمح الفُرصة لجميع الشباب الجزائري لإثبات مؤهلاته أمام الجميع”.

وختم في هذا الشأن :”نشكر المُدراء الجهويين على المجهود الذي يقومون به، ويد واحدة لاتُصفق، وهذه مُجرد بداية المشوار فقط”.

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