نائب وزير التكنولوجيا بناميبيا: نسعى لتصدير الذهب والألماس الى الجزائر

صرحت نائب وزير التكنولوجيا لدولة ناميبيا إيما تيو فيلوس،”للنهار أونلاين” اليوم السبت، أن العلاقات بين البلدين جد ممتازة.

و في هذا السياق، قالت ان قدومها الى الجزائر جاء من أجل تطوير حجم المبادلات التجارية مشيرة ان ناميبيا تزخر بطاقات باطنية هائلة على غرار الذهب والالماس التي تسعى لتصديره الى الجزائر.

بالمقابل كشفت أن ناميبيا رائدة في انتاج الالماس، واليورانيوم، النحاس، الذهب، والأحجار شبه الكريمة.

وأضافت أن غالبية الإيرادات من تعدين الالماس. أما عن حضورها منتدى استثمار الجزائر فقالت انها تسعى لتشجيع المستثمرين الجزائريين للاستثمار في ناميبيا.

وهذا في ظل سهولة قوانين الاستثمار في بلدها وسهولتها.

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لأول مرة.. إرتفاع الصادرات خارج المحروقات لأكثر من 3.4 مليار دولار

كما كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن الجزائر رفعت الصادرات خارج المحروقات لأزيد من 3.4 مليار دولار، لأول مرة منذ الإستقلال.

بالمقابل ذكر الوزير في كلمة له على هامش مشاركته في مؤتمر الجزائر للإستثمار، بتعليمات رئيس الجمهورية، التي حملت دلائل قوية للتغيير.

إضافة الى البعث بالتنمية الاقتصادية مع العمل على رفع الصادرات خارج المحروقات. وأورد ذات المتحدث، إن الجزائر رفعت من صادراتها خارج المحروقات إلى 3.4 مليار دولار إلى نهاية أكتوبر 2021.

وأشار رزيق، إلى أن هذا المؤتمر يعتبر سانحة لتبادل الخبرات وتوسيع النظرة الاستشرافية فيما يخص الإستثمار لتمكين بلادنا من الظفر بحصتها من الاستثمارات الخارجية.

كما أوضح الوزير، أن هذا الحدث والذي ينظم للمرة الأولى في الجزائر، يهدف إلى التطرق للاستثمار من كل جوانبه. وهو ما سيمكن من تعزيز مكانة الجزائر الدولية

في مجال الاستثمار لتحرير القطاع الاقتصادي من التبعية للمحروقات.

مضيفا إن هذا المؤتمر يعبر عن الإرادة السياسية القوية واهتمام الحكومة بتعزيز البنية التحتية للإقتصاد.

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