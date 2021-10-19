نائب وزير الخارجية الألماني يزور الآثار الرومانية في تيبازة ومتحف شرشال

قام وزير الدولة الألماني بوزارة الخارجية، نيلس أنين، بزيارة موقع اليونسكو للتراث العالمي للآثار الرومانية في تيبازة. وكذلك متحف شرشال الوطني الذي تم ترميمه بدعم من السفارة الألمانية ومعهد الآثار الألماني في روما.

وقد قام نائب وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، نيلز أنين ، بزيارة إلى الجزائر منذ السبت الماضي. وإلى غاية أمس 18 أكتوبر الجاري، في إطار جولة إقليمية. شملت الجزائر وتونس وليبيا.