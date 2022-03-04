نائب وزير الخارجية الأمريكي تحل بالجزائر الأربعاء المقبل

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، ستحل بالجزائر 9 مارس المقبل.

وحسب ذات البيان، ستتوجه نائبة الوزير شيرمان إلى الجزائر، في الفترة من 9 إلى 10 مارس. وستلتقي برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.

وستقوم نائبة وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى كل من تركيا، اسبانيا، المغرب، الجزائر، مصر من 4 إلى 11 مارس.

وستبدأ نائبة وزير الخارجية شيرمان رحلتها في اسطنبول وأنقرة بتركيا في الفترة من 4 إلى 5 مارس. للاجتماع مع نائب وزير الخارجية سيدات أونال ومسؤولين آخرين لمناقشة الأزمة الأوكرانية. وستشمل اجتماعات النائب مناقشات حول المزيد من التعاون المشترك بين الولايات المتحدة وتركيا.

ومن المقرر أن يسافر نائب الوزير شيرمان بعد ذلك إلى مدريد، إسبانيا في الفترة من 6 إلى 8 مارس. للمشاركة في افتتاح حوار الأمن السيبراني بين الولايات المتحدة وإسبانيا في 7 مارس مع وزير الخارجية الإسباني للشؤون الخارجية والعالمية. أنجيلس مورينو باو.

كما ستجتمع نائب وزير الخارجية ووزير الخارجية بشكل ثنائي لمناقشة مجموعة من القضايا والتحديات. بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، والشراكة القوية عبر الأطلسي.

وستتحدث نائب الوزير الأمريكي أيضًا مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في إحدى الجامعات التي تتخذ من مدريد مقراً لها. ويشارك في مناقشة مع سيدات الأعمال. وستسافر نائبة الوزير بعد ذلك إلى المغرب.

بعد ذلك، في 10 مارس، ستلتقي نائب وزير الخارجية بوزير الخارجية رمضان لعمامرة. وتترأس الوفد الأمريكي للحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة والجزائر.

كما ستلتقي نائبة الوزير بنساء المدارس الثانوية والجامعية المشاركات في برنامج STEM برعاية الولايات المتحدة وممثلين محليين عن الشركات الأمريكية.

أخيرًا ، من 10 إلى 11 مارس ، ستسافر نائبة وزير الخارجية شيرمان إلى القاهرة، مصر. حيث ستلتقي بوزير الخارجية سامح شكري ومسؤولين مصريين كبار آخرين.

كما تلتقي النائب برئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، وتستضيف جلسة نقاش مع دعاة حقوق الإنسان المصريين ، ويلتقي بالشباب المصري.