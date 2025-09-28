نائب وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة إلى الشعب الجزائري

وجّه نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو رسالة ودية إلى الشعب الجزائري والجزائر.

وأكد كريستوفر لاندو، من خلال الرسالة على الآفاق الواعدة التي تنتظر العلاقات التجارية، بين الجزائر وأمريكا. وعلى أهمية بناء جسور تعزز الازدهار لكلا البلدين.

وقال من خلال فيديو نشرته السفارة الأمريكة بالجزائر على صفحتها الرسمية “الى الشعب الجزائري العظيم أحد أكثر الأمور المثيرة التي أعمل عليها مؤخرا”. “هو فتح العلاقة التجارية بين بلدينا العظيمين، أعتقد أن هناك فرصا رائعة شعبكم وشعبنا”.

وعبر نائب وزير الخارجية الأمريكي عن سعادته بلقائه مع وزير الخارجية أحمد عطاف، الذي جرى امس السبت في نيويورك. والذي تم من خلاله مناقشة بعض هذه الفرص.

كما أشار كريستوفر لاندو إلى أنه يتطلع الى فرصة زيارة الجزائر. قائلا و”أود أن أكرر مدى حماسي لتقارب بلدينا ليصبحا أقرب ولشعبينا ليزدهرا أكثر شكرا جزيلا”.