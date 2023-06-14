نائب وزير الخارجية الروسي: زيارة الرئيس تبون إلى موسكو “حدث تاريخي”

وصف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء. زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون إلى روسيا بـ “الحدث التاريخي”.

وأكد ميخائيل بوغدانوف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الروسي. المنعقد اليوم بموسكو، أن الزيارة “ستكون ناجحة وستساهم في تطوير العلاقات الودية بين البلدين”.

وأضاف: “هذه الزيارة في مستوى عال وهي مهمة جدا نظرا لبرنامجها الكثيف والوفد الكبير المرافق للرئيس تبون. ونحن متأكدون أنها ستكون موفقة وناجحة. وتساهم في تطوير العلاقات الودية التقليدية وروابط الصداقة والتضامن بين الشعبين والبلدين”.

وقد شرع أمس الثلاثاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم لـ 3 أيام. وذلك بدعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وشارك الرئيس عبد المجيد تبون خلال هذه الزيارة التي يرافقه فيها وفد وزاري هام. في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية.