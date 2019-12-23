نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح في ذمة الله

وتوفي رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، عن عمر ناهز 80 سنة.
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تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة العامرية بأمن عين تموشنت، من توقيف إمرأة كانت بصدد التخلص من طفلة حديثة الولادة.
وجاءت العملية بناءا على معلومات…
تمكنت مصالح الأمن، فجر اليوم الإثنين، من توقيف المشتبه فيه بقتل الشيخ أبو مسلم بلحمر.
ويتعلق الأمر، بشاب يبلغ من العمر 37 سنة، حيث عثر بحوزته…
بادر أعضاء المكتب الولائي للجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب الى تنظيم حملة نظافة واسعة على مستوى حي 140 مسكن بمدينة أدرار، وذلك في إطار مشروع…
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