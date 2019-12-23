نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الاثنين، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق احمد قايد صالح.

وتوفي رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، عن عمر ناهز 80 سنة.