نائب وزير الطاقة الروسي يستبعد عودة الطلب على النفط إلى مستوياته السابقة

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نائب وزير الطاقة الروسي يستبعد عودة الطلب على النفط إلى مستوياته السابقة
بقلم إيمان عياش

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين اليوم الأربعاء، أنه من غير المتوقع أن يعود الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ماقبل الأزمة سريعا.
وأضاف نائب وزير الطاقة الروسي حسب وكالة رويترز، أن بعض الدول أين تعمل الشركات العالمية ستواجه صعوبات في الإلتزام بأهداف بموجب إتفاق خفض الإنتاج العالمي.


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