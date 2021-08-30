نائب وزير دفاع فدرالية روسيا في زيارة إلى مقام الشهيد والمتحف المركزي للجيش

تنقل الفريق ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع لفيدرالية روسيا إلى مقام الشهيد. في سياق زيارته إلى الجزائر بمناسبة فعاليات المسابقة العسكرية الدولية السينوتقنية “الصديق الوفي” 2021.

وكان في استقباله اللواء مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي. ليضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري الذي يخلد بطولات شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

بعدها تنقل الوفد الروسي إلى المتحف المركزي للجيش حيث طاف نائب وزير الدفاع الروسي بمختلف أجنحة قاعات العرض. أين تلقى شروحات وافية حول تاريخ الجزائر عبر العصور، وخاصة مرحلة الثورة التحريرية المجيدة.