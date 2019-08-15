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“نابولي”:”بعد رحلة رائعة في كأس إفريقيا عاد أخيرًا”

الرياضة
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“نابولي”:”بعد رحلة رائعة في كأس إفريقيا عاد أخيرًا” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

عاد اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “آدم أوناس” لتدريبات فريقه “نابولي” الإيطالي بعد استفادته من عطلة طويلة عقب المشاركة في الكان.

ونشر الحساب الرسمي للبارتينوباي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة نجم الخضر وكذا مدافع المنتخب السنغالي “كاليدو كوليبالي”.

وأرفق الحساب الصورتين بعبارة:”بعد رحلة رائعة في كأس إفريقيا عاد أخيرًا أدم أوناس وكاليدو كوليبالي.. أهلا بكم من جديد يا شباب”.

وللتذكير فإن فريق كالياري الإيطالي يقترب من خطف بطل افريقيا رفقة الخضر على شكل إعارة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=688973

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