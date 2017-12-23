“نابولي” حذِر بسبب غولام !!

الرياضة
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“نابولي” حذِر بسبب غولام !!
بقلم إسماعيل عشاش

 كشف “أوريليو ديلاورانتيس”، رئيس نابولي بأن إدارته ستأخذ كل حذرها خلال كل خطوات الميركاتو الشتوي، بسبب الدولي الجزائري، فوزي غولام.

وصرح في هذا الشأن :”نحن مُطالبون بتطور الوضعية الصحية لغولام، قبل القيام بأي تحرك مهما كان نوعه في سوق التحويلات”.

وأضاف :”سنُتابع مُستويات بديله، ماريو روي، ونُحدد موعد تعافيه من تخلصه النهائي من الإصابة لنُقرر إستقدام ظهير جديد من عدمه”.

ونلفت النظر بأن غولام، يتعافى بشكل سريع جدا، وكل المؤشرات توحي بأنه سيستأنف المُنافسة الرسمية بداية من شهر فيفري 2018.

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