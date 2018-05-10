“نابولي” مُتخوف من غولام قبل الميركاتو!!

تعيش “نابولي” حالة من التخوف قبل إفتتاح الميركاتو الصيفي، وذلك بسبب الدولي الجزائري، فوزي غولام وتراجع قيمته بعد إصابته الأخيرة.

وأشار تقرير لـ”الكورييري ديلو سبورت”، بأن الشرط الجزائي للظهير سيكون 38 مليون أورو لغاية جوان، وسيرتفع بعدها لـ48 مليون أورو.

ويتخوف الرئيس “ديلاورانتيس” من عدم قيام كبار أوروبا بصرف القيمة السالف ذكرها، لعدم وجود أي ضمانات بعودة اللاعب لسابق مُستواه.

يُشار بأن “مانشستر يونايتد” لايزال المُرشح الأول للظفر بخدمات اليساري، ولكنه يُفضل التفاوض بأريحية لتخفيض قيمته بكل الطرق المُتاحة أمامه.