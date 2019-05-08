نابولي يبدي إهتمامه بعطّال وبن ناصر !

أبدى فريق نابولي الإيطالي عن إهتمامه بالتعاقد مع الدولي الجزائري يوسف عطال الذي يصنع الحدث في الدوري الفرنسي، بالإَافة إلى الجزائري الآخر إسماعيل بن ناصر الذي ينشط في فريق إيمبولي الإيطالي.

وأكد موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي أن مسيري نادي الجنوب يرغبون في التعاقد مع خريج مدرسة شبيبة القبائل يوسف عطال، والتنافس مع العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه على غرار أتليتيكو مدريد، شيلسي، وبايرن ميونيخ.

وأضافت صحيفة لاغازيت ديلي سبورت أن المدرب الإيطالي لفريق نابولي كارلو أنشلوتي قدى أعجب بالدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي ينشط في فريق إمبولي.

هذا ومن الممكن أن يظم فريق نابولي 4 جزائريين خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، في حال إنظمام عطال، وبن ناصر للثنائي فوزي غولام، وآدم أوناس.