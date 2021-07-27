نابولي يحدد سعر “أوناس” ويصدم “لوام”

كشفت مصادر صحفية إيطالية، أن إدارة “نابولي” قد حددت سعر اللاعب الجزائري “آدم أوناس” من أجل تسريحه في الميركاتو الصيفي في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية سواء الإيطالية أو الفرنسية.

ومن يريد التعاقد مع “أوناس” في الميركاتو عليه دفع 25 مليون أورو لـ “نابولي” فهذه هي القيمة التي حددتها إدارة البارتينوبي، هذا الرقم سيجعل انضمامه لـ “أولمبيك مارسيليا” معقدا، حيث تعتقد إدارة الفريق الفرنسي أن هذا الرقم مبالغ فيه.

يذكر أن نادي “نيس” كان قد عرض سابقا ما قيمته 12 مليون أورو لحسم الصفقة لكن “دي لاورينتيس” رفض العرض مباشرة.