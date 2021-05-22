نابولي يحدد سعر بيع عقد أوناس

تسعى إدارة نابولي الإيطالي لبيع عقد لاعبها الدولي الجزائري آدم أوناس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ورغم العودة القوية لأوناس هذا الموسم، رفقة نادي كورتوني، أين بصم على 4 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 21 مباراة، إلا أن نابولي يريد التخلي عن خدماته.

وكشف مصادر إيطالية، أن مسؤولي نابولي يسعون لبيع عقد لاعبهم الدولي الجزائري، مقابل مبلغ يقدر ما بين 10 إلى 15 مليون أورو.

وعليه يواجه آدم أوناس مستقبل غامض، كونه غير قادر على البقاء في نابولي، أو مواصلة المشوار رفقة كورتوني، بالنظر لسقوط هذا الأخير للقسم الثاني.