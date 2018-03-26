نابولي يحدد شروطه للتخلي عن خدمات غولام

حددت إدارة نادي نابولي الإيطالي، قيمة شرطها الجزائي، لبيع عقد الدولي الجزائري فوزي غولام، لأحد الأندية الراغبة في خدماته.

وأوضح موقع “كوريري ديلو سبورت” الإيطالي، أنّ إدارة نابولي، حدّد قيمة الشرط الجزائي في عقد فوزي غولام، بـ35 مليون أورو.

ومن المرجّح إرتفاع هذه القيمة، لتصل حدود الـ50 مليون أورو، في حال تلقي إدارة نابولي لعرض رسمي من كبار الأندية الأوربية.

يذكر أن فوزي غولام، المرتبط مع نابولي إلى غاية 2022، يحظى باهتمام كل من ناديي مانشستر يونايتد، وليفربول الإنجليزيين، إضافة لنادي باري سان جيرمان الفرنسي.