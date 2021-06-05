نابولي يحسم مُستقبل أوناس “مؤقتا”

حسم نادي نابولي، وبشكل مؤقت في مُستقبل الدولي الجزائري، آدم أوناس إستعدادا للموسم القادم من الدوري الإيطالي. وكشفت وسائل الإعلام المحلية بأن إدارة البيرتينوبي أعلمت الجناح الطائر بأنه سيكون حاضرا في التربص الأول التحضيري للطبعة القادمة من الكالتشيو.

وأكدت موقع “كوتيديانو”، بأن الإدارة لن تتسرع في بيع عقد اليساري الساحر، الى غاية وصول مدرب جديد، ستكون له كلمة الفصل الأولى والأخيرة بخصوص مُحارب الصحراء، الذي لا يزال مُرتبطا مع الفريق الى غاية جوان من العام القادم 2022، ويمتلك قيمة سوقية لا بأس بها، بفضل تألقه في الأشهر الماضية رفقة كروتوني.

وكان الطاقم الفني السابق لكبير الجنوب الإيطالي، بقيادة جينارو غاتوزو رافضا لفكرة بقاء بطل إفريقيا، ولكن تعرض هذا الأخير للإقالة قلب كل المعطيات، ومنح نافذة صغيرة من الأمل لآدم من أجل اللعب مُجددا بألوان الأزوري ولم لا فرض نفسه قعلة “مارادونا ستاديوم” في الفترة القادمة.