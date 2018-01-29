نابولي يرفض التعاقد مع مدافع بسبب غولام !

أكدت المصادر الصحفية الإيطالية أن نادي نابولي لن يتعاقد مع أي مدافع في هذا الميركاتو الشتوي رغم وجود بعد الأسماء على قائمة الإدارة التي تنتظر عودة غولام.

فقد كشف موقع “توتونابولي” أن إدارة الفريق وعلى رأسها “دي لاورينتيس” فضلوا إنتظار عودة غولام من الإصابة.

كما أكد ذات الموقع أنها مخاطرة كبيرة من المدرب، فالإعتماد على لاعب عائد من الإصابة قد يكون سيف ذو حدين.

الجزائري سيكون جاهزا بداية من المباراة المقبلة فمن المحتمل أن يكون على دكة البدلاء.

كما تشير الأخبار أنه أبدى على جاهزية كبيرة في التدريبات الجماعية التي يخوضها رفقة زملائه.