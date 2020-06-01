نابولي يريد التخلص من “غولام” في صفقة تبادلية !

كشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن نادي “نابولي” يريد التخلص من “فوزي غولام” في صفقة تبادلية مع “فيورونتينا”.

إدارة “البارتينوبي” اقترحت انضمام “غولام” إلى “الفيولا” مع انضمام “بيزيلا” أو “ميلنكوفيتش” إلى “نابولي”.

وحسب ذات المصادر، فإن نادي “نابولي” بدأ في البحث عن بديل للسينغالي “كوليبالي” الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم.

يذكر أن “فوزي غولام”، مطلوب في أندية “الليغ 1” الفرنسية وأيضا في بعض الأندية الإيطالية، غير أن راتبه المرتفع سيكون عائقا في انتقاله إلى أي فريق.