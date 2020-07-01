نابولي يسعى لإعادة أوناس إلى الدوري الفرنسي من بوابة ليل

يخطط نادي نابولي الإيطالي، لاستغلال لاعبه الدولي الجزائري آدم أوناس، في صفقة تبادلية، تعيده إلى الدوري الفرنسي، من بوابة نادي ليل.

وكشفت صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية، أن مسؤولي نابولي، يفكرون في اقحام أوناس في صفقة تبادلية، للظفر بخدمات مهاجم نادي ليل، فيكتور أوسيمين.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة نابولي عرضت على نظيرتتها من ليل، 40 مليون أوو، بالإضافة لخدمات الدولي الجزائري، مقابل التعاقد مع أوسيمين.

وبهذا فتحت إدارة نابولي الباب أمام آدم أوناس، للعودة للدوري الفرنسي، في حال موافقة نادي ليل، على عرض النادي الإيطالي.