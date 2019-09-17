نابولي يطيح ببطل “التشامبيونزليغ” من دون غولام

ظفر نادي نابولي بأول ثلاث نقاط له في دوري أبطال أوروبا، التي إنطلقت اليوم الثلاثاء، بعد تغلبه على حامل اللقب ليفربول بثنائية نظيفة.

وجاء فوز النادي الإيطالي على نظيره الإنجليزي بملعب “السامباولو”، وهذا لحساب الجولة الأولى للمسابقة ضمن المجموعة الخامسة.

وسجل هدفي الفوز للنادي السماوي كل من البلجيكي ميرتينز والإسباني ليورينتي، مع تالق لافت لمدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي.

وشهدت المقابلة عدم لعب الدولي الجزائري فوزي غلام الذي ضل حبيس دكة نادي الجنوب الإيطالي، نتيجة تراجع مستواه .

وفي قمة أخرى ولحساب المجموعة السادسة فرض نادي برشلونة الإسباني التعادل السلبي على فريق بوروسيا دورتموند الألماني بملعبه.

وجاءت بقية النتائج للفرق التي لعبت اليوم كالآتي: