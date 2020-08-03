نابولي يعرض أوناس على ناديين من الكالتشيو

عُرض الدولي الجزائري آدم أوناس، على ناديي بارما وبينيفنتو، مما يؤكد بأن عودته الى نابولي مُستحيلة حاليا.

وأشارت وسائل إعلامية إيطالية، بأن الفريقين السالف ذكرهما، لم يُبديا إهتماما كبيرا لترسيم الأمور مع الجناح الطائر في هذه الفترة.

وتؤكد هذه المعلومة، بأن بطل إفريقيا سيجد صعوبة كبيرة لتسويق نفسه خلال الميركاتو الجاري، بعد سقوط أسهمه بشكل غير مسبوق.

يُذكر بأن نابولي، يُحاول من جهته التخلص من الجناح الطائر، بإعتباره لا يدخل في حسابات المدرب جينارو غاتوزو.

وتتخوف جميع الفرق المهتمة بأوناس، من وضعية البدنية وعدم قدرته على اللعب بشكل مُنتظم بسبب كثرة إصاباته منذ بداية مشواره الإحترافي.