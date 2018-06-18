“نابولي” يعرض “أوناس” في صفقة مُقايضة

يتجه نادي “نابولي” لوضع الدولي الجزائري، آدم أوناس كطرف مهم في صفقة مُقايضة مع “أودينيزي” للحصول على الشاب “أليكس ميريت”.

وكشفت قناة “راي سبورت” الإيطالية بأن إدارة “ديلاورانتيس”، تضع الحارس المُتألق كأولوية، وهو ما يُفسر إستعدادها للتخلي عن جناحها الصاعد صيفا.

وجاءت هذه الخطوة من “البيرتينوبي” نظرا لحاجتهم الماسة لمن يحمي عرينهم الموسم القادم، مما سيدفعهم للتخلي عن لاعب “بوردو” السابق.

وكان المُدرب الجديد “كارلو أنشيلوتي” راغبا في منح الفُرصة لأوناس، لتتغير الأوضاع لأن أولويته للموسم القادم تبقى إستقدام حارس جديد.