“نابولي” يقترح أوناس على أحد أندية “الكالتشيو”

قام “أوريليو ديلاورانتيس” رئيس نادي “نابولي”، بعرض الدولي الجزائري، “آدم أوناس” على “أودينيزي”، وذلك على شكل إعارة، إستعدادا للموسم القادم.

وأكدت “توتو سبورت” بأن الرجل الأول في “البيرتينوبي” إتصل بصديقه “جيان باولو بوتزو”، وأكد له بأن اليساري سيكون صفقة مُربحة.

يُشار بأن الجناح الطائر، أصبح غير مرغوب فيه داخل كبير الجنوب الإيطالي، بعدما فشل في الحصول على ثقة “كارلو أنشيلوتي”.

ولا يزال نجم “بوردو” السابق مُرتبطا بعقد مع “نابولي” الى غاية 2021، مما يُفسر رغبة الأخير في إعارته لا بيعه.