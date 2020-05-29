نابولي يقحم أوناس في صفقة تبادلية مع ليل

يسعى نادي نابولي الإيطالي، لإقناع إدارة نادي ليل الفرنسي، ببيع عقد مهاجمها فيكتور أوسمين، من خلال اقحام الدولي الجزائري آدم أوناس في الصفقة.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية، أن إدارة نادي ليل الفرنسي، اشترطت مبلغ مالي بقيمة 0 مليون أورو للتخلي عن خدمات مهاجمها.

وأضاف ذات المصدر، أن نابولي، أبد استعداده لتقديم عرض مالي قيمة 40 مليون أورو، بالإضافة لخدمات آدم أوناس.

وتأتي هذه الخطوة من النادي الإيطالي، بالنظر لاهتمامها الشديد بالمهاجم فيكتور أوسمين، من جهة، وعدم دخول آدم أوناس، ضمن مخططات المدرب جينارو غاتوزو، للموسم المقبل.

وفي حال اتمام هذه الصفقة سيعود آدم أوناس، إلى الدوري الفرنسي، من بوابة نادي ليل، بعد تجربة متواضعة مع نادي نيس، الموسم المنصرم.