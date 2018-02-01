نابولي يقرر الإحتفاظ بمشاش

تراجع نادي نابولي الإيطالي، عن إعارة لاعبه الجديد ذو الأصول الجزائرية زين الدين مشاش، مقررا الإحتفاظ بخدماته كلاعب في الفريق.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن إدارة نابولي، اتخذت هذا القرار بعد إبداء المدرب ماوريسيو ساري، إعجابه بإمكانيات زين الدين مشاش.

حيث تمكن اللاعب السابق لنادي تولوز، من لفت إنتباه مدربه ساري، منذ إنظمامه لمتصدر البطولة الإيطالية، بداية شهر جانفي المنصرم.

ويسعى مشاش (22 عاما)، لمواصلة العمل، قصد إقناع مدربه بمنحه فرصة للظهور بألوان نابولي، فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري.

حيث يطمح لكسب مكانة في تشكيلة نابولي بشكل سريع، ليضمن بقائه داخل أسوار “سان باولو”، في فترة الميركاتو الصيفي القادم.